Lise mezunu 2500 polis alımı yapılacak: İşte başvuru şartları

Lise mezunu polis alımı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. 2019 yılı polis alımları için bekleyişte artık son aşamalara gelindi. Bu bağlamda Temel Yeterlilik Testi'ne giren adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. 2019 yılının kalan aylarında 15 BİN 500 polis alımı yapılacak: İşte kadın-erkek kadro dağılımı.