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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 12:15

yapılacak: İşte başvuru şartları

Polis alımlarında son gelişmeler haberimizde. 2019 yılının kalan günlerinde en az lise mezunu adaylar arasından 15 bin 500 polis alımı yapılacak. İşte başvuru şartları ve kadın - erkek kadro dağılımı ve diğer detaylar. En az lise mezunu adaylar arasından 2500 kadın-erkek polis alımı yapılacak.

Lise mezunu 2500 polis alımı yapılacak: İşte başvuru şartları

Lise mezunu polis alımı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. 2019 yılı polis alımları için bekleyişte artık son aşamalara gelindi. Bu bağlamda Temel Yeterlilik Testi'ne giren adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. 2019 yılının kalan aylarında 15 BİN 500 polis alımı yapılacak: İşte kadın-erkek kadro dağılımı.

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