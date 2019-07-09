Lise mezunu polis alımı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. 2019 yılı polis alımları için bekleyişte artık son aşamalara gelindi. Bu bağlamda Temel Yeterlilik Testi'ne giren adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. 2019 yılının kalan aylarında 15 BİN 500 polis alımı yapılacak: İşte kadın-erkek kadro dağılımı. POMEM ve PMYO kapsamında en az lise mezunu adaylar arasından Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine 12 bin 500 polis alımı yapılacak. Peki EGM PMYO lise mezunu polis alım başvuru şartları ve tarihi nedir? Lise mezunu 2500 polis alımı ne zaman yapılacak işte tüm detaylar ve gelişmeler.