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  • 09.07.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 19:22

ne zaman? neler?

Jandarma tarafından en az lise mezunu subay öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar şimdi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, nelerdir? İşte başvuruya dair merak edilenler...

Jandarma subay öğrenci alımı ne zaman yapılacak?

Jandarma tarafından yapılan subay öğrenci alımı ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımı yapılacak. Peki, Jandarma subay öğrenci alımı başvuru şartları nelerdir? İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler...

JANDARMA SUBAY ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 26 Temmuz'da sona erecek. Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

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