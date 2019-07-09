İŞKUR SÇP yedekler ne zaman açıklanır? Toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurumlarıyla işbirliği halinde düzenlenecek olan Sosyal Çalışma Programı'na başvuru yapan öğrencilerden çalışmaya hak kazananlar kura ile belirlendi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, asil katılımcı kontenjan sayısı kadar yedek katılımcı belirlenir. Peki, İŞKUR SÇP yedekler ne zaman açıklanır, tarih belli mi? Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

İŞKUR SÇP YEDEKLER NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İŞKUR tarafıdan yedekler ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Programlar kapsamında yedekler de sıralanacaktır. Yedekler sistem üzerinden sıranın kaçıncı yedekte olduğunu takip edebilecekler ve sıra kendilerine geldiğinde 1 iş günü içerisinde programa katılmaları beklenecektir. Gelmemeleri halinde sıra bir sonraki yedeğe geçecektir."

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

SÇP'lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.

İşte 30 soruda SÇP ile ilgili merak edilenler...