GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve spor Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla 11-15 Şubat'ta 3243 işçi alımı için ilana çıkmış, başvuru yapan adaylar için 27 Şubat tarihinde kura çekimi yapılmıştır. Kura çekimi sonucu asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ile KPSS puan şartı aranan meslek kollarında İŞKUR tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların evrak teslimi 19 Nisan 2019 tarihinde tamamlandı. Sözlü sınav ise 6-17 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, İŞKUR GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? İşte cevabı...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR aracılığıyla ilana çıkılan GSB personel alımı için 6-17 Mayıs'ta gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.