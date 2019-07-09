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  • 09.07.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 17:20

EGM başvuru şartları ve tarihi! ne zaman yapılacak?

ı için bekleyenler haberleri araştırmaya devam ediyorlar. 2019 yılı polis alımları için bekleyişte artık son aşamalara gelindi. Bu bağlamda Temel Yeterlilik Testi'ne giren adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor. 2019 yılının kalan aylarında 15 BİN 500 polis alımı yapılacak: İşte kadın-erkek kadro dağılımı. POMEM ve kapsamında en az lise mezunu adaylar arasından Başkanlığı bünyesine 12 bin 500 polis alımı yapılacak. Peki EGM PMYO lise mezunu ve tarihi nedir? ne zaman yapılacak işte tüm detaylar ve gelişmeler.

Lise mezunu 2500 polis alımı yapılacak: İşte başvuru şartları

Polis alımlarında son gelişmeler haberimizde. 2019 yılının kalan günlerinde en az lise mezunu adaylar arasından 15 bin 500 polis alımı yapılacak. İşte başvuru şartları ve kadın - erkek kadro dağılımı ve diğer detaylar. En az lise mezunu adaylar arasından 2500 kadın-erkek polis alımı yapılacak. PMYO 'lara yapılacak alım öncesi adaylar , TYT baraj puanının düşürülmesini istiyor. Peki baraj puanı düşecek mi? PMYO polis alımı başvuru şartları nelerdir? PMYO Emniyet Genel Müdürlüğü polis akademisi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Polis Meslek Yüksekokulları, 2 yıllık önlisans düzeyinde, çok dilli ve çok uluslu olarak eğitim-öğretim yapmaktadır. Emniyet teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere 2001 yılında kurulmuşlardır.

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