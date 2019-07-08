Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Uzun süredir sınava hazırlanan adaylar, sınava nerede gireceklerini öğrendiler. Şimdi ise sıra sınav tarihi beklemekte. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçilik sınav konuları neler? İşte 2019 bekçilik yazılı sınavı ile ilgili tüm detaylar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da uygulanacak.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de uygulanacak.

Bekçilik yazılı sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacak.