82. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran'da gerçekleştirlilen Özel Güvenlik sınavına katılan adaylar, sonuçlarını görüntülemek için araştırmalarını sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda sonuçların tarihi duyuruldu. Peki, 82. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 82. ÖGG soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili detaylar...

82. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Yayınlanan takvimde yer alan bilgiye göre, Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

82. ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Özel Güvenlik sınav soruları ve cevapları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak soru ve cevapları görüntüleyebilirsiniz.