İŞKUR tarafından yeni hafta da iş ilanları yayınlandı. 8 - 12 Temmuz 2019 tarihi itibari ile yayımlanmış olan ilanlara göre Türkiye İş Kurumu aracılığı ile kamuya farklı pozisyonlardan ve niteliklerden alım yapılacak. Haberimizin devamından alım yapılacak kuruma ve pozisyonuna ulaşarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. İŞKUR personel ilanlarına başvurmak için öncelikle kayıt olmanız gerekmektedir. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir.