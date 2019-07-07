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  • 07.07.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 10:22

Temmuz ayı şartsız başvuru şartları nedir? ?

bekçi alım ilanlarına devam ediyor. 2019 yılı Temmuz ayı bekçi alımları için şartlar açıklandı. Yayımlanan ilanlara bakılırsa de ve farklı illerde edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımı yapılıyor. Bekçi alımı başvuru şartlar arasında sınavsız minimum ilköğretim mezunu, Engelli ekibi hariç olmak üzere sıhhat problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olma şartı aranıyor. Bekçi alım duyuru başvurusu başlamış olup 2019 geçmişine kadar devam etmektedir. Peki ? İşte Temmuz ayı İŞKUR şartsız başvuru şartları ve detaylar

İŞKUR KPSS şartsız bekçi alımı yapacak

Temmuz ayı İŞKUR KPSS şartsız yeni bekçi alımı en az ilkokul mezunu başvuru şartları nedir? İŞKUR hangi illere bekçi alacak? Bekçi adayları, bu yazımda sizlere İŞKUR en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapıyor. İşte bekçi alım şartları hakkında bilgiler veriyoruz. sizlerden bu konuda çok mesaj gelmeye başladı. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. İŞKUR tarafından özel sektör kurumlarında istihdam edilmek üzere en az ilköğretim mezunu bekçi alımı yapıyor. Bekçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bir çok ilde bekçi alımı yapılacak. Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az okur yazar olmaları gerekmektedir.

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