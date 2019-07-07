Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM'ye gönderdik ÖSYM'nin takvimi ancak 'bir ay sonra çıkabiliriz' dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek. 12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız.