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  • Son Güncelleme: 14.07.2019 12:45

'na 29 bin 689 personel alınacak! İşte şartlar

Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi. Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM'ye gönderdik ÖSYM'nin takvimi ancak 'bir ay sonra çıkabiliriz' dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek. 12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız.

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