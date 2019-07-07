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  • 07.07.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 11:25

başvuru şartları nedir? İşte başvuru tarihleri puanları ve

Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek. 12 bin personelin alımı da ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız. Eylül Ekim gibi ikinci etabı da 17 bin 689 personeli de ÖSYM’nin takvimine göre aynı yöntemle planlamış olacağız'' dedi. Peki başvuru şartları nedir? İşte başvuru tarihleri ve ve tüm detaylar haberimizde sizlerle.

Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi. Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor. Kadro dağılımları halen bilinmemekle birlikte resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı atamaların ilk etapta, Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog kadrolarına alım yapılacak.

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