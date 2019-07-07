Kamuya PTT, NVİ, EGM, ASDEP 63 bin memur alımı başvuru şartları! Hangi kurumlara personel alınacak? Kamu kurumlarına memur alım ilanı açıklanması beklenen bir çok kurum belli oldu. 2019 yılı bitmeden 64 Bin 322 memur alımı hangi kurumlara yapılacak? PTT, NVİ ve diğer kurumlara alımlarda KPSS ve diğer başvuru şartları neler? Emniyet Genel Müdürlüğüne farklı eğitim düzeylerinde polis memuru alımları yapılıyor. 2019 yılında 10 bin polis istihdamı yapılması bekleniyor. Emniyet Hizmetler sınıfındaki polis alımları detayları aktarmaya devam edeceğiz. EGM'den bazı birimlerin NVİ'ye aktarılması ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne personel alımı yapılacağı müjdesi verilmişti.