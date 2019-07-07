Bir çok Bakanlıklar, Askeri Komutanlıklar bünyelerine memur alımları ve askeri personel alımları yapıyorlar. Başvuru süreci başladı! İşte detaylar. Ülkemizde bulunan kamu kurumları yada kamu kuruluşları memur personel alımlarına devam ediyorlar. İlanlara bakılırsa kamuya 13 bin 145 memur ve askeri personel alımı yapılacak. Alımlar için başvuru süreci başladı. Minimum lise mezunu olan adayların müracaat yapabileceği bu ilanlar için KPSS şartı ve KPSS şartsız alımlar mevcut. Başvuru yapacak adaylar öncelikle yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımak zorundadırlar. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar kurumun son başvuru tarihine kadar başvurusunu tamamlayıp değerlendirmeye katılabilirler. Başvurular ilgili kurumlara şahsen veya elektronik ortamda yapılabilir.