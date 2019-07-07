Jandarma Özel Harekat olarak başvuru yapmak isteyen adayların gözü kulağı Jandarma Genel Komutanlığında... Jandarma Uzman erbaş istihdamının akabinde adaylar arasından Jandarma Özel Harekat kısa adıyla JÖH başvuruları da alınacak mı sorusu adaylarca merak edilen konuların başında geliyor. Aynı bağlamda İçişleri Bakanı Polis Özel Harekat (PÖH) alımları ile ilgili olarak önemli ifadeler içeren açıklamalarda bulunmuştu. Polis olma, özellikle Özel Harekat Polisi (PÖH) olma hayali kuran binlerce genç vatandaş bu açıklamaları dikkatle takip etti. Soylu PÖH alımları ve kadın PÖH alımları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bilindiği gibi PÖH alımlarında kadınların da değerlendirilmesi üzerinde kamuoyunda genel bir istek vardı.