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  • 08.07.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:17

ve neler? (JÖH) ve 2019 yılında var mı?

() ve alımı 2019 yılında var mı? JÖH ve PÖH neler? Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), toplam 40 bin adayın değerlendirileceği uzman erbaş başvuru sonuçlarını ilan etti. Ankara'da gerçekleştirilecek mülakatlar için sınav giriş belgelerini uzman erbaş adaylarına sunan Jandarma Genel Komutanlığı, uzman erbaş adaylarına bazı önemli ikazlarda bulundu. Jandarma uzman erbaş alımı için gözler MSB personel temin sayfasında! Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından organize edilecek olan (PÖH) 2019 alımlarının yapılacağı tarih, binlerce polis adayı tarafından bekleniyor.

Jandarma Özel Harekat olarak başvuru yapmak isteyen adayların gözü kulağı Jandarma Genel Komutanlığında... Jandarma Uzman erbaş istihdamının akabinde adaylar arasından Jandarma Özel Harekat kısa adıyla JÖH başvuruları da alınacak mı sorusu adaylarca merak edilen konuların başında geliyor. Aynı bağlamda İçişleri Bakanı Polis Özel Harekat (PÖH) alımları ile ilgili olarak önemli ifadeler içeren açıklamalarda bulunmuştu. Polis olma, özellikle Özel Harekat Polisi (PÖH) olma hayali kuran binlerce genç vatandaş bu açıklamaları dikkatle takip etti. Soylu PÖH alımları ve kadın PÖH alımları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bilindiği gibi PÖH alımlarında kadınların da değerlendirilmesi üzerinde kamuoyunda genel bir istek vardı.

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