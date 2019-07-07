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  • 07.07.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 16:26

() ve alımı 2019 yılında var mı? JÖH ve PÖH neler?

olarak başvuru yapmak isteyen adayların gözü kulağı Jandarma Genel Komutanlığında... Jandarma Uzman erbaş istihdamının akabinde adaylar arasından Jandarma Özel Harekat kısa adıyla başvuruları da alınacak mı sorusu adaylarca merak edilen konuların başında geliyor. Aynı bağlamda İçişleri Bakanı () alımları ile ilgili olarak önemli ifadeler içeren açıklamalarda bulunmuştu. Polis olma, özellikle (PÖH) olma hayali kuran binlerce genç vatandaş bu açıklamaları dikkatle takip etti. Soylu PÖH alımları ve kadın PÖH alımları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bilindiği gibi PÖH alımlarında kadınların da değerlendirilmesi üzerinde kamuoyunda genel bir istek vardı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve PÖH alımı 2019 yılında var mı? JÖH ve PÖH başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), toplam 40 bin adayın değerlendirileceği uzman erbaş başvuru sonuçlarını ilan etti. Ankara'da gerçekleştirilecek mülakatlar için sınav giriş belgelerini uzman erbaş adaylarına sunan Jandarma Genel Komutanlığı, uzman erbaş adaylarına bazı önemli ikazlarda bulundu. Jandarma uzman erbaş alımı için gözler MSB personel temin sayfasında! Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından organize edilecek olan Polis Özel Harekat (PÖH) 2019 alımlarının yapılacağı tarih, binlerce polis adayı tarafından bekleniyor. Özel harekat polisi olmak için ne yapmak gerekiyor? Kimler özel harekat polisi olabilir? gibi soruların cevaplarını ve son gelişmeleri sizler için haberleştirdik.

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