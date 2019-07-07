Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve PÖH alımı 2019 yılında var mı? JÖH ve PÖH başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), toplam 40 bin adayın değerlendirileceği uzman erbaş başvuru sonuçlarını ilan etti. Ankara'da gerçekleştirilecek mülakatlar için sınav giriş belgelerini uzman erbaş adaylarına sunan Jandarma Genel Komutanlığı, uzman erbaş adaylarına bazı önemli ikazlarda bulundu. Jandarma uzman erbaş alımı için gözler MSB personel temin sayfasında! Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından organize edilecek olan Polis Özel Harekat (PÖH) 2019 alımlarının yapılacağı tarih, binlerce polis adayı tarafından bekleniyor. Özel harekat polisi olmak için ne yapmak gerekiyor? Kimler özel harekat polisi olabilir? gibi soruların cevaplarını ve son gelişmeleri sizler için haberleştirdik.