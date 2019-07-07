İŞKUR bekçi alım ilanlarına devam ediyor. 2019 yılı Temmuz ayı bekçi alımları için şartlar açıklandı. Yayımlanan ilanlara bakılırsa özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımı yapılıyor. Bekçi alımı başvuru şartlar arasında sınavsız minimum ilköğretim mezunu, Engelli ekibi hariç olmak üzere sıhhat problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olma şartı aranıyor. Bekçi alım duyuru başvurusu başlamış olup 12 Temmuz 2019 geçmişine kadar devam etmektedir. Peki İŞKUR hangi illere bekçi alacak? İşte Temmuz ayı İŞKUR KPSS şartsız yeni bekçi alımı en az ilkokul mezunu başvuru şartları ve detaylar