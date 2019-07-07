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  • 07.07.2019 13:07
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 13:14

DPB iş ilanları! 2019 50, 60 ve 70 puanı ile ! Lise, ön lisans ve lisans...

ve DPB web üzerinden binlerce personel ve memur alım ilanı yayınlıyor. Düşük puanı ile alım ilanları hakkında ve hiç KPSS şartı aramaksızın alım icra eden kamu kurumları hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Devlet Personel Başkanlığı tarafınca piyasaya sürülen ilanlara bakılırsa kamuya 100 kişiden fazla alım sayısı ile farklı kamu kurumları personel alımı yapacak. Bu yönde Kurumlar, kuruluşlar, Bakanlıklar, Üniversiteler bulunuyor. İlgili ilanlar İŞKUR, Devlet personel başkanlı yada kurumların kendi İnternet siteleri üzerinde yayımlanarak memur, personel alımı yapıyorlar. İşte 50, 60 ve 70 puanı ile alımı yapan kurumlar ve İŞKUR ve DPB iş ilanları!

İŞKUR DPB iş ilanları! 2019 KPSS 50, 60 ve 70 puanı ile KPSS'siz memur personel alım şartları! Lise, ön lisans ve lisans... Kamu kurumları ve kuruluşları her geçen gün yeni ilanlar yayımlayarak memur personel olma yolunda ilerleyen adaylara ışık oluyorlar. İşte alım yapan kurumlar ve şartlar. İlgili ilanlar İŞKUR, Devlet personel başkanlı veya kurumların kendi İnternet siteleri üzerinde yayımlanarak memur personel alımı yapıyorlar. Bu yönde adaylardan bazı genel ve özel nitelikler aranıyor ve bu nitelikler dışında adaylardan KPSS şartı aranmakta. Ayrıca KPSS puanı ile alım yapan kurumlar adaylardan, 2017 veya 2018 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

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