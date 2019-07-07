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  • 08.07.2019 01:16
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 01:18

başvuruları ne zaman? Bilişim personeli başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde 21 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İçişleri Bakanlığı bilişim personeli başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte birçok kişi İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personel alımı başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurularına ilişkin detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 22 Temmuz - 07 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. İlana fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun vatandaşlar başvuru yapabilecek.

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