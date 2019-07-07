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  • 08.07.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:18

? Kamuya , , , 63 bin !

Kamuya , , , 63 bin ! ? Kamu kurumlarına memur alım ilanı açıklanması beklenen bir çok kurum belli oldu. 2019 yılı bitmeden 64 Bin 322 memur alımı hangi kurumlara yapılacak? PTT, NVİ ve diğer kurumlara alımlarda ve diğer başvuru şartları neler? Emniyet Genel Müdürlüğüne farklı eğitim düzeylerinde polis memuru alımları yapılıyor. 2019 yılında 10 bin polis ı yapılması bekleniyor. Emniyet Hizmetler sınıfındaki polis alımları detayları aktarmaya devam edeceğiz. EGM'den bazı birimlerin NVİ'ye aktarılması ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne personel alımı yapılacağı müjdesi verilmişti.

Eğitim düzeyinde lise, ön lisans ile lisans mezunu olan, ÖSYM tarafınca Kamu mensubu Seçme sınavına giren adaylar kamu kurumlarına yapılacak olan memur alım ilanlarını bekliyor. Buna bakılırsa her yıl giderek artan belirleme bekleyen aday sayısı KPSS imtihanlarına giren sayısı ile belli olmakta. Son olarak 2019 KPSS sınavlarında 1.100.000 (bir milyon) ferdin katıldığı belirtiliyor. 2017 yılında KPSS sınavına giren aday sayısı ise 660 Bin olmuştu. KPSS sınavlarına giremeyen bir çok adayda KPSS şartı aranmadan müracaat yapılabilecek olan alımları beklemekteler. Daha önce açıklanması yapılarak duyuru beklenen biri çok kamu kurumu bulunuyor. Bu kurumlar hangileri? Müracaat şartları neler? KPSS şartı aranacak mı? İşte o detaylar.

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