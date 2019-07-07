Eğitim düzeyinde lise, ön lisans ile lisans mezunu olan, ÖSYM tarafınca Kamu mensubu Seçme sınavına giren adaylar kamu kurumlarına yapılacak olan memur alım ilanlarını bekliyor. Buna bakılırsa her yıl giderek artan belirleme bekleyen aday sayısı KPSS imtihanlarına giren sayısı ile belli olmakta. Son olarak 2019 KPSS sınavlarında 1.100.000 (bir milyon) ferdin katıldığı belirtiliyor. 2017 yılında KPSS sınavına giren aday sayısı ise 660 Bin olmuştu. KPSS sınavlarına giremeyen bir çok adayda KPSS şartı aranmadan müracaat yapılabilecek olan alımları beklemekteler. Daha önce açıklanması yapılarak duyuru beklenen biri çok kamu kurumu bulunuyor. Bu kurumlar hangileri? Müracaat şartları neler? KPSS şartı aranacak mı? İşte o detaylar.