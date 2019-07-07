On binlerce kişi subay ve uzman erbaş olmak için internette yayınlanan ilanları takip ediyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanacak ilanları büyük bir merakla takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru tarihleri merak ediliyor.
En az lise mezunu subay, uzman onbaşı ve çavuş alınacak!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde yer alan komutanlıklara her yıl personel ihtiyacına göre alımlar yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak isteyen vatandaşlar ise personel alımlarıyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımları bu nedenle merakla araştırılıyor.
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