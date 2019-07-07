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  • Son Güncelleme: 14.07.2019 11:09

, uzman onbaşı ve çavuş alınacak!

(MSB) bünyesinde yer alan komutanlıklara her yıl personel ihtiyacına göre alımlar yapılıyor. 'nde görev yapmak isteyen vatandaşlar ise personel alımlarıyla ilgili bilgi edinmek istiyor. ve Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımları bu nedenle merakla araştırılıyor.

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