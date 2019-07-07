On binlerce kişi subay ve uzman erbaş olmak için internette yayınlanan ilanları takip ediyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanacak ilanları büyük bir merakla takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru tarihleri merak ediliyor.