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  • 07.07.2019 22:59
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 22:59

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ne zaman? İnfaz koruma memuru başvuru şartları nelerdir?

Bu yıl Adalet Bakanlığı'na 12 bin 713 personel alımı yapılacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımı hakkında araştırma yapıyor. Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı genel başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Adalet Bakanlığı CTE bünyesinde 6126 koruma memuru alımı yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamanın ardından Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak sorusu internette araştırılıyor. İlana başvuru için KPSS şartının yanı sıra başka şartlar da aranıyor. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı genel başvuru şartları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımının başvuruları 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

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