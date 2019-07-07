25. dönem POMEM alımı başvuruları son dönemde hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Binlerce kişi 25. dönem POMEM başvurularının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, 25. dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

25. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

25. dönem POMEM alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 25. dönem POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Ayrıca Ağustos ayının sonu ya da Eylül ayının ilk günlerinde 10 bin polis alımı ilanının yayımlanması bekleniyor.