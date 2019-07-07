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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 00:11

25. dönem ları ne zaman? POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Polis olmak isteyen on binlerce kişi POMEM alımlarıyla ilgili detayları yakından takip ediyor. 25. dönem larının hangi tarihte yapılacağı bu yüzden merak konusu oldu. Polis olmak isteyen vatandaşlar şimdi 25. dönem ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?

25. dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak?

25. dönem POMEM alımı başvuruları son dönemde hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Binlerce kişi 25. dönem POMEM başvurularının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, 25. dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

25. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

25. dönem POMEM alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 25. dönem POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Ayrıca Ağustos ayının sonu ya da Eylül ayının ilk günlerinde 10 bin polis alımı ilanının yayımlanması bekleniyor.

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