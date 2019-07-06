Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ve atama işlemleri, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınava katılan öğretmen adayları, sonuçlarını öğrendikten sonra tercih sürecini beklemeye başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 MEB öğretmen tercihleri ve atamaları ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte sözleşmeli öğretmenli mülakat sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Sonuçlar, MEB'in resmi internet adresi www.meb.gov.tr üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ile sonuçlarını sorgulayabilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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