yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı son dakika 12 bin personel alımı başvuru şartları! Branşlar ve kadrolar belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce söz verilen personel atamalarına başlanılacağını duyurdu. Bu yılda yine alımlar Merkezi Atama ile yapılabilir ve söz konusu tercih kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor. Bunun yanı sıra tahmin edilen kadrolar şu şekilde: Biyolog: 30 Ebe: 1.000 Çocuk Gelişimcisi: 32 Dil ve Konuşma Terapisti: 18 Diyetisyen: 160 Fizyoterapist: 400 Hemşire: 6.835 Sağlık Bakanlığının atama yapılabilecek.