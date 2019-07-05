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  • 05.07.2019 18:14
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 18:14

son dakika başvuru şartları! 'de

: son dakika başvuru şartları! belli oldu. , daha önce söz verilen personel atamalarına başlanılacağını duyurdu. Bu yılda yine alımlar Merkezi Atama ile yapılabilir ve söz konusu tercih kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi. Kadro dağılımları halen kesin olarak bilinmemekle birlikte resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor.

yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasının gerçekleştirileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı mülakatsız 12 bin personel alım ilanı Temmuz ayı içerisinde yayımlanması bekleniyorken ilgili duyurunun bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor. Kadro dağılımları halen kati olarak bilinmemekle birlikte resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı atamaların ilk etapta, Biyolog, Ebe, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Fizyterapist, Hemşire, İş ve Uğraş Terapisti, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Sosyal Çalışmacı, Perfüzyonist, Psikolog ve odyolog kadrolarına alım yapılacak.

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