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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 11:17

Sağlık Bakanı Koca'dan müjde! 12 bin personel atanacak

, daha önce söz verilen personel atamalarına başlanılacağını duyurdu. Bu yılda yine alımlar Merkezi Atama ile yapılabilir ve söz konusu tercih kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasının gerçekleştirileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı mülakatsız 12 bin personel alım ilanı Temmuz ayı içerisinde yayımlanması bekleniyorken ilgili duyurunun bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor. Kadro dağılımları halen kati olarak bilinmemekle birlikte resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor.

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