Temmuz ayının başlamasıyla birlikte kamu kurumları personel ve memur ilanları yayınlamaya başladı. Bu bağlamda haberimizde Temmuz ayı memur alım ilanlarına yer vereceğiz. Temmuz ayında kamu alımları devam ederek binlerce aday iş sahibi olacak ve mesleği üzerine kariyer yapma fırsatı yakalayabilecek. Kamuya Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylar kurumların belirlediği özel nitelikleri taşımak zorundadırlar. Hem Genel Hemde özel şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilir. Buna göre adaylardan özel olarak, Eğitim, Yaş, KPSS ( aranıyorsa ), YDS ( aranıyorsa ), tecrübe şartı gibi nitelikler aranmaktadır. İşte KPSS'li KPSS'siz son dakika memur personel alım başvuru şartları açıklaması.