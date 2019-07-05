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  • 07.07.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 13:01

şartsız sınavsız ! !

2019 Haziran ayı şartsız sınavsız en az lise mezunu ! (DPB) resmi internet sitesi üzerinden en az 50 KPSS'li ve KPSS'siz en az ilkokul mezunu memur ve işçi alım ilanı yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu olmak şart ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin başvuru yapması talep ediliyor. Memur ve işçi alımı iş ilanlarına başvuru yapacaklar ilanlara göre farklı illerde görev yapabilecek bu nedenle seyahat engeli olmayanlarda başvuru yapabilir. Kamu kurumları personel ihtiyacı olması nedeniyle DPB'ye liste gönderiyor ve listeler kapsamında istihdam sağlanıyor.

Personel alımları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. DPB tarafından Temmuz ayı iş ilanları yayınlandı. Bu bağlamda çeşitli kurumlara personel ve memur alımı yapılacak. Bu anlamda "Mühendis, Ar- Ge Personeli, Teknisyen, Uzman yardımcısı, Güvenlik görevlisi, Şoför, Büro Personeli, Sekreter, Eğitmen, Hizmetli, Sağlık teknisyeni, Aşçı gibi binlerce personel alınacak. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) üzerinden yayımlanan ilanlara göre memur ve işçi alımı yapılacak kamu kurum ve kuruluşları haberimizde sizler için derledik. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar. 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde kamuya yapılacak memur personel alımında kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. İşte KPSS şartsız sınavsız en az ilköğretim mezunu 15 bin memur alımı başvuru şartları!

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