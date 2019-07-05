Personel alımları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. DPB tarafından Temmuz ayı iş ilanları yayınlandı. Bu bağlamda çeşitli kurumlara personel ve memur alımı yapılacak. Bu anlamda "Mühendis, Ar- Ge Personeli, Teknisyen, Uzman yardımcısı, Güvenlik görevlisi, Şoför, Büro Personeli, Sekreter, Eğitmen, Hizmetli, Sağlık teknisyeni, Aşçı gibi binlerce personel alınacak. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) üzerinden yayımlanan ilanlara göre memur ve işçi alımı yapılacak kamu kurum ve kuruluşları haberimizde sizler için derledik. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar. 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde kamuya yapılacak memur personel alımında kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. İşte KPSS şartsız sınavsız en az ilköğretim mezunu 15 bin memur alımı başvuru şartları!