Jandarma Subay öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yapılan subay öğrenci alımına yoğun ilgi gösterildi. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının detaylarını haberimizde derledik. Peki, Jandarma Subay öğrenci alımı başvuru son gün ne zaman? 2019 JGK subay alımı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 26 Temmuz'da sona erecek.

Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

Başvuru ile ilgili tüm detaylar için diğer sayfaları ziyaret edin.