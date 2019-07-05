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  • 05.07.2019 12:29
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 12:29

Subay öğrenci alımı başvuru son gün ne zaman? 2019 JGK subay alımı başvuru şartları neler?

en az lise mezunu subay öğrenci alımı yapacak. 1 Temmuz'da başlayan başvuru süreci devam ediyor. Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılaşması amacıyla toplam 220 erkek öğrenci alımı ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Jandarma Subay öğrenci alımı başvuru son gün ne zaman? 2019 JGK subay alımı başvuru şartları neler?

Jandarma lise mezunu Subay alımı yapıyor

Jandarma Subay öğrenci alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yapılan subay öğrenci alımına yoğun ilgi gösterildi. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının detaylarını haberimizde derledik. Peki, Jandarma Subay öğrenci alımı başvuru son gün ne zaman? 2019 JGK subay alımı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 26 Temmuz'da sona erecek.

Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

Başvuru ile ilgili tüm detaylar için diğer sayfaları ziyaret edin.

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