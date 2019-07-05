esube.iskur.gov.tr: İŞKUR üzerinden Temmuz ayı itibari ile yayınlanan ilanlarda birçok farklı sektörde birçok farklı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra çoğunlukla özel sektöre yönelik gerçekleştirilen alım ilanlarında Temmuz ayı itibari ile 1600 dikişçi alımı yapılacağı belirtilmiştir. Türkiye'nin çoğu ilinde istihdam edilecek olan adaylardan bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. Alımlar farklı kurumlara yapılacağından adaylardan istenen şartlar da farklı şekilde olmaktadır. Genel olarak adaylardan istenen şartlar ise şu şekilde yer almaktadır. Peki İŞKUR üzerinden 1600 dikiş personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR açık iş ilanları ve tüm detaylar