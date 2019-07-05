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  • 05.07.2019 17:30
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 17:30

ne zaman açıklanacak? 2019 GSB mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?

GSB mülakatları 17 Mayıs'ta tamamlanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak 3 bin 243 personel alımı için mülakatlara katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Sınavın ardından yaklaşık 2 ay geçmesinin ardından adayların heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019 GSB mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel ihtiyacını karşılamak amacıyla İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen personel alımında sözlü sınavlar 06-17 Mayıs'ta uygulanmıştı. Bakanlık kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 GSB mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR aracılığıyla yapılan GSB mülakatlarının sonuçları henüz açıklanmadı. GSB mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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