GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel ihtiyacını karşılamak amacıyla İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen personel alımında sözlü sınavlar 06-17 Mayıs'ta uygulanmıştı. Bakanlık kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 GSB mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR aracılığıyla yapılan GSB mülakatlarının sonuçları henüz açıklanmadı. GSB mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.