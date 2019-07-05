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  • 05.07.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 18:06

: üzerinden 1600 dikiş personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR Temmuz ayı açık iş ilanları

: üzerinden Temmuz ayı itibari ile yayınlanan ilanlarda birçok farklı sektörde birçok farklı kadroda edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra çoğunlukla özel sektöre yönelik gerçekleştirilen alım ilanlarında Temmuz ayı itibari ile 1600 dikişçi alımı yapılacağı belirtilmiştir. ’nin çoğu ilinde istihdam edilecek olan adaylardan bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. Alımlar farklı kurumlara yapılacağından adaylardan istenen şartlar da farklı şekilde olmaktadır. Genel olarak adaylardan istenen şartlar ise şu şekilde yer almaktadır. Peki İŞKUR üzerinden 1600 dikiş personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR açık iş ilanları ve tüm detaylar

İŞKUR üzerinden 1600 dikiş personeli alınıyor

esube.iskur.gov.tr: İŞKUR üzerinden 1600 dikiş personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR açık iş ilanları. İŞKUR Üzerinden 1600 Dikiş Personeli Alınıyor.Bir çok firma İŞKUR üzerinden dikiş personeli alacağını bildirdi. Haberin detayları sayfamızdadır. Alım yapılacak olan kadroda görev yapacak olan adaylar özellikle dikim alanında faaliyet gösterecek olup bunun yanı sıra elbise tamiri, hata düzeltme ve dikiş makinelerinin günlük bakımını yapmak gibi çeşitli mesleklerde görev yapacaklardır. Makineci olarak görev yapacak olan adaylara 2000 ile 3000 arasında maaş verilecek olup bu miktar ilanı yapan kuruma göre farklılık göstermektedir. Türkiye'de birçok ilde yapılacak olan alımlarda ilanlara ulaşmak ve başvuru yapmak için aşağıda yer alan linki tıklayarak erişim sağlamak mümkündür.

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