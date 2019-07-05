esube.iskur.gov.tr: İŞKUR üzerinden 1600 dikiş personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR açık iş ilanları. İŞKUR Üzerinden 1600 Dikiş Personeli Alınıyor.Bir çok firma İŞKUR üzerinden dikiş personeli alacağını bildirdi. Haberin detayları sayfamızdadır. Alım yapılacak olan kadroda görev yapacak olan adaylar özellikle dikim alanında faaliyet gösterecek olup bunun yanı sıra elbise tamiri, hata düzeltme ve dikiş makinelerinin günlük bakımını yapmak gibi çeşitli mesleklerde görev yapacaklardır. Makineci olarak görev yapacak olan adaylara 2000 ile 3000 arasında maaş verilecek olup bu miktar ilanı yapan kuruma göre farklılık göstermektedir. Türkiye'de birçok ilde yapılacak olan alımlarda ilanlara ulaşmak ve başvuru yapmak için aşağıda yer alan linki tıklayarak erişim sağlamak mümkündür.