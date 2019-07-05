Aile Bakanlığı ASDEP personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1000'i ASDEP 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Aile Bakanlığı 4 bin 321 personel alımı ne zaman yapılacak? İşte Aile Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilenler...

PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.