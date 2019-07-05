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  • 05.07.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 16:16

10 bin yeni ? 25. Dönem başvuruları ne zaman? POMEM şartları neler?

10 bin yeni polis alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapılacağının müjdesini verdi. Polis adayları bu müjdeli haberin ardından '25. Dönem alımı ne zaman' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 10 bin yeni olacak? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM alımı şartları neler?

10 bin yeni polis alımı ne zaman?

25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Polis alımı için başvuru sürecini bekleyen vatandaşlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı yeni polis alımı açıklamasının ardından araştırmalarını hızlandırdı. Bakan Soylu, 10 bin yeni polis alımı yapılacağını duyurdu. Peki, 10 bin yeni polis alımı ne zaman? 25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? POMEM şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN OLACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019 yılı polis alımı kapsamında 25. Dönem POMEM alımı gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalara başladı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "Eylül ayında önümüzdeki süreçte alacağız" dedi.

Buna göre, 10 bin polis alımı için ilanın Ağustos ayının sonu ya da Eylül ayının ilk haftası gibi yayınlanması bekleniyor.

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