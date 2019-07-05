1-16 Temmuz Adalet Bakanlığı CTE 12 bin 713 personel alımı başvuru şartları! Adalet Bakanlığı başvuruları ne zaman? Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce duyurulan personel alımı ilanlarının bugün yayımlanacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz- 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun." Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilenler....