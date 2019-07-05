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  • 05.07.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 12:44

CTE 12 bin 713 ! Adalet Bakanlığı başvuruları ne zaman?

, 2019 yılı içinde bakanlık bünyesinde edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapacağını açıkladı. Bakanlıktan meydana getirilen açıklamayla birlikte gözler Adalet Bakanlığı personel alımıyla ilgili detaylara çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Adalet Bakanı Gül ise yaptığı açıklamada "Daha önce duyurduğumuz personel alımı için ilanlarımız bugün yayınlandı. Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12.713 personel istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı personel alımının başvuruları tarihleri arasında yapılacak. İşte 12 bin 713

1-16 Temmuz Adalet Bakanlığı CTE 12 bin 713 personel alımı başvuru şartları! Adalet Bakanlığı başvuruları ne zaman? Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce duyurulan personel alımı ilanlarının bugün yayımlanacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz- 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun." Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilenler....

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