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  • 04.07.2019 14:12
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 14:12

açıklandı mı? 2019 sorgulama nasıl yapılır?

açıklandı mı? 12-30 Haziran tarihleri arasında sözlü sınava katılan öğretmen adayları mülakat sonuçlarını heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların 4 Temmuz'da açıklanacağını duyurmuştu. Peki, ? 2019 sorgulama nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, gün içerisinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınava katılan öğretmen adayları, sonuçlarını öğrenerek tercih sürecini bekleyecekler. Tercih dönemi öncesi sonuçlarını merak edenler MEB'den gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12-30 Haziran'da gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından yapılan açıklamada, sonuçların 4 Temmuz'da açıklanacağı bildirilmişti. Mülakat sonuçlarının kısa sürede açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

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