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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 09:13

Son dakika: mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 ne zaman?

mülakat sonuçları için geri sayım başladı. MEB'in yayınladığı takvime göre, 2019 bugün açıklanacak. Sözlü sınava katılan öğretmen adayları, sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, ? Sonuçlar saat kaçta açıklanacak? 2019 ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12-30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınava katılan öğretmen adayları, tercih işlemleri öncesinde sonuçları beklemeye başladı. Yayınlanan takvime göre sonuçlar 4 Temmuz'da açıklanacak. Şimdi gözler MEB'den gelecek müjdeli haberde. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB öğretmen atamaları ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. MEB tarafından yapılan açıklamada, 12-30 Haziran'da uygulanan sözlü sınavın sonuçlarının 4 Temmuz'da açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçları öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.

MEB tarafından sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

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