Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12-30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınava katılan öğretmen adayları, tercih işlemleri öncesinde sonuçları beklemeye başladı. Yayınlanan takvime göre sonuçlar 4 Temmuz'da açıklanacak. Şimdi gözler MEB'den gelecek müjdeli haberde. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 MEB öğretmen atamaları ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. MEB tarafından yapılan açıklamada, 12-30 Haziran'da uygulanan sözlü sınavın sonuçlarının 4 Temmuz'da açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçları öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.

MEB tarafından sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.