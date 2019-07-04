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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 19:01

Son dakika: 20 bin alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama...

20 bin alımına ilişkin tercih ve atama takvimi bir süre önce açıklanmıştı. Birçok kişi tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları merakla bekleniyordu. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı...

Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları mülakata girenler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Heyecanla beklenen sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları "http://meb.gov.tr " internet adresinden açıklandı.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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