Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları mülakata girenler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Heyecanla beklenen sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları "http://meb.gov.tr " internet adresinden açıklandı.

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