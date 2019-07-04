Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Bulundukları illerde görev yerini doldurup tayin dilekçesi veren polis memurları ve aileleri sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyorlar. Ataması yapılan polis memurları POLNET sistemi üzerinden tayin sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Peki, Polis tayin sonuçları belli oldu mu? 2019 EGM polis şark tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

POLİS TAYİN SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Bilindiği üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis şark tayinleri mayıs yada haziran ayı gibi gerçekleştiriliyor. 2019 yılı için tayin bekleyen polis memurları, sonuçların henüz açıklanmamış olması nedeniyle merak içinde gelecek haberi bekliyorlar. Ancak, tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.