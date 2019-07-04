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  • 05.07.2019 00:29
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 00:35

? İşte 2019 Temmuz zammıyla öğretmen maaşları...

İlk altı ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Kamu çalışanları altı aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yapılan zamanları merak ediyor. Peki, ? İşte 2019 Temmuz zammıyla öğretmen maaşları...

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte 2019 Temmuz zammıyla öğretmen maaşları...

3 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Şimdi merak edilen sorular arasında "Öğretmen maaşları ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacağı belirlendi. Öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılacak.

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