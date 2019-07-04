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  • 04.07.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 18:47

: mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 öğretmen tercihleri ne zaman?

MEB sözleşmeli öğretmen atama mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12-30 Haziran'da gerçekleştirilen sözlü sınava katılan öğretmen adayları gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 öğretmen tercihleri ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapıladı. Öğretmen olabilme hayali ile hazırlıklarını sürdüren adaylar, gözlerini MEB'den gelecek müjdeli habere çevirdi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 öğretmen tercihleri ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sözlü sınava itiraz süreci 08-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında işleyecek.

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 16 Temmuz'da sonuçlanacak.

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