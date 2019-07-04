Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları mülakata girenler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Heyecanla beklenen sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı.

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı.

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