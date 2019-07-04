KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), bu yıl A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında yapılacak. Başvuru sahipleri sınava girecekleri yerleri merak ediyor. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? ÖSYM 2019 KPSS lisans ÖABT sınavı ne zaman? İşte detaylar...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019 KPSS'nin sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş yerleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncsinde açıklanıyor. Buna göre, 2019 KPSS sınav giriş yerlerinin bu hafta en geç önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM, 2019 KPSS sınav giriş belgelerini yayınlar yayınlamaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

2019 KPSS SINAV TARİHİ

2019 yılında KPSS sınav tarihleri şu şekilde olacak: