Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 04.07.2019 17:32
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 17:33

sınav giriş yerleri açıklandı! 2019 görüntüleme ekranı! KPSS lisans ne zaman?

sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından Temmuz ayı içerisinde uygulanacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınava giriş belgeleri açıklandı. Peki, sorgulama nasıl yapılır? 2019 KPSS lisans ÖABT ne zaman yapılacak?

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin sınava giriş yerleri heyecanla bekleniyordu. ÖSYM yayınladığı duyuru ile birlikte sınava giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sınava nerede gireceklerini görüntüleyebilecekler. Peki, 2019 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? KPSS lisans ÖABT ne zaman? İşte KPSS ssınav giriş belgesi görüntüleme ekranı...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, KPSS sınav giriş yerlerinin belli olduğu sınava katılacak adayların sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekleri bildirildi.

KPSS SINAV GİRİŞ YERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Başvuru sahipleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerini görüntüleyip sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekler.

2019 KPSS SINAV TARİHİ

2019 yılında KPSS sınav tarihleri şu şekilde olacak:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriKPSS sınav giriş yerleri açıklandı! 2019 KPSS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı! KPSS lisans ne zaman?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri