KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin sınava giriş yerleri heyecanla bekleniyordu. ÖSYM yayınladığı duyuru ile birlikte sınava giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sınava nerede gireceklerini görüntüleyebilecekler. Peki, 2019 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? KPSS lisans ÖABT ne zaman? İşte KPSS ssınav giriş belgesi görüntüleme ekranı...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, KPSS sınav giriş yerlerinin belli olduğu sınava katılacak adayların sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekleri bildirildi.

KPSS SINAV GİRİŞ YERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Başvuru sahipleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgelerini görüntüleyip sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekler.

2019 KPSS SINAV TARİHİ

2019 yılında KPSS sınav tarihleri şu şekilde olacak: