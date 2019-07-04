İŞKUR Temmuz ayında KPSS şartsız ve sınavsız olarak 50 bin personel alımı yapacak. İŞKUR bu zamana kadar on binlerce vatandaşı işe yerleştirmiş bir sistemdir. Bu bağlamda İŞKUR yeni iş ilanları yayınlamıştır. Her gün yüzlerce iş ilanının yayınlandığı İŞKUR'da hem özel hem de kamu sektörüne ilişkin ilanlar yer alıyor. Genel olarak KPSS ilan şartı ya da KPSS şartı olmadan başvurulabilen birçok farklı pozisyonda iş olanağı bulunan sitede ise haziran ve temmuz ayı genelinde toplamda 50 bin personel istihdam edileceği açıklanmıştır. Özellikle farklı birçok kadroda yayınlanan ilanlar Türkiye'nin birçok ilinde, farklı firmalar veya kamu kurumları tarafından verilmektedir.
İŞKUR'a nasıl kayıt yapılır? İŞKUR Temmuz KPSS şartsız, sınavsız 50 bin personel alımı başvuru şartları nedir?
İŞKUR Temmuz'da 50 Bin Personel Alacak.Başvuru detaylarını ve haber hakkındaki son dakika gelişmeleri sitemizden bulabilirsiniz. İŞKUR şuan KPSS puanı olmasa da bir çok kişiye iş bulacak. Şu anda sitesinde 50 bin kişiye iş sağlayacak kadar çok iş ilanı bulunan İŞKUR istihdam sağlıyor. Başvuruları devam eden iş ilanlarına göre, birçok kamu kuruluşuna ve özel sektör şirketlerine personel alımı için aracılık eden Türkiye'nin tek resmi iş bulma kurumu olan İŞKUR, on binlerce kişiye iş istihdamı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR'un açık iş ilanları kategorisinde şu anda 43.457 farklı iş ilanı bulunmakta. Resmi sitesinde yer alan iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR'a eski hükümlü ve engelli kaydı nasıl yapılır?
- Polis atama sonuçları açıklandı!
- 82. ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
- Heyecanla bekleniyordu! Geri sayım başladı...
- Emekli maaşını çalışırken artırmak mümkün
- Öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte 2019 Temmuz zammıyla öğretmen maaşları...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.