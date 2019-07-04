GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ihtiyacı olan 3 bin 243 personel alımı için 6-17 Mayıs'ta sözlü sınav gerçekleştirilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen ve sözlü sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 ay geçmesiyle birlikte adayların heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İŞKUR GSB mülakat sonuç takvimi açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR aracılığıyla yapılan GSB mülakatlarının sonuçları henüz açıklanmadı. GSB mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.