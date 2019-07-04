Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 04.07.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 17:41

ne zaman açıklanacak? 2019 İŞKUR GSB mülakat sonuç takvimi açıklandı mı?

İŞKUR tarafından 'na bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere yapılacak 3 bin 243 personel alımı için mülakat gerçekleştirilmişti. Mülakatlara katılan adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019 İŞKUR GSB mülakat sonuç takvimi açıklandı mı?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ihtiyacı olan 3 bin 243 personel alımı için 6-17 Mayıs'ta sözlü sınav gerçekleştirilmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen ve sözlü sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 ay geçmesiyle birlikte adayların heyecanlı bekleyişi daha da arttı. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İŞKUR GSB mülakat sonuç takvimi açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR aracılığıyla yapılan GSB mülakatlarının sonuçları henüz açıklanmadı. GSB mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriGSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İŞKUR GSB mülakat sonuç takvimi açıklandı mı?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri