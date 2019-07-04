Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 04.07.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 20:23

personel alımı başvuruları ne zaman? nelerdir?

tarafından yapılan açıklamada 12 bin 713 personel istihdam edileceğini duyurulmuştu. Bakanlığın açıklamasının ardından gözler başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna çevrildi. Peki, nelerdir? İşte Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilenler...

Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı, 2019 yılı içerisinde bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamayla birlikte gözler Adalet Bakanlığı personel alımıyla ilgili detaylara çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımının başvuruları 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriAdalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? CTE başvuru şartları nelerdir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri