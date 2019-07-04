Adalet Bakanlığı, 2019 yılı içerisinde bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamayla birlikte gözler Adalet Bakanlığı personel alımıyla ilgili detaylara çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımının başvuruları 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.