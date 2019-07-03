Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 12-30 Haziran tarihleri arasında sözlü sınava katılan öğretmen adayları, mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Gözler bakanlıktan gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2019 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercihler ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 yılı sözleşmeli öğretmen alımı için yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, 12-30 Haziran'da gerçekleştirilen sözlü sınavın sonuçları 4 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sözlü sınava itiraz süreci 08-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında işleyecek.

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 16 Temmuz'da sonuçlanacak.