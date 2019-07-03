Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne 220 erkek subay öğrenci alımı yapılacak. Açıklamayı duyan birçok kişi Jandarma subay alımı başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Gözler şimdi aynı zamanda başvuru şartlarına çevrildi. İşte merakla araştırılan başvuru şartları...

ÖN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1 Temmuz tarihinde başlayan ön başvuru işlemleri 26 Temmuz 2019 günü saat 17:00'de sona erecek.