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  • 03.07.2019 22:14
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 22:15

subay alımı başvuruları ne zaman? Subay alımı başvuru şartları neler?

ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak üzere 220 erkek subay öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı başvuru şartları nelerdir? İşte JGK subay alım sürecine ilişkin detaylar...

Jandarma subay alımı başvuruları ne zaman?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne 220 erkek subay öğrenci alımı yapılacak. Açıklamayı duyan birçok kişi Jandarma subay alımı başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Gözler şimdi aynı zamanda başvuru şartlarına çevrildi. İşte merakla araştırılan başvuru şartları...

ÖN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1 Temmuz tarihinde başlayan ön başvuru işlemleri 26 Temmuz 2019 günü saat 17:00'de sona erecek.

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